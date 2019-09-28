Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine yaptığı şantaj yüzünden siyasi yargılanmayı hak ettiğini söyledi. Başkent Karakas’taki bir etkinlikte konuşan Maduro, “Sadece Venezuela'ya değil, dünyaya karşı yaptığı şantajlar yüzünden Trump aleyhine binlerce siyasi dava açılmalı. Çünkü uluslararası hukuku kalıcı olarak ihlal etti" sözlerini kullandı.



ABD Temsilciler Meclisinin, Trump aleyhine siyasi yargılama başlatılmasına yönelik soruşturmaya atıfta bulunan Maduro, “Trump’ı, Biden aleyhine Ukrayna Cumhurbaşkanına şantaj yapmakla suçluyorlar. Ben de diyorum ki; Trump aslında tüm dünya başkanlarını Venezuela’ya karşı saldırganlık politikalarını onaylamamaları durumunda maddi yardımlarını keseceği şantajı yapıyor” dedi. Venezuela devlet başkanı ayrıca içinde askeri teknik destek personelinin de yer aldığı iki Rus uçağının geldiğini açıkladı. Uçakların bir kaç gün önce geldiklerini belirten Maduro, “Ben Moskova'ya giderken, Venezuela’ya askeri teknik danışma komisyonunun tüm personeli ile iki uçak iniş yaptı. Yıl başında gelenleri yenilediler ve yeni takımı yolladılar” dedi.