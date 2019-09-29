Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acılı baba, herhangi bir iletişim kuramadığı oğlunun Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu ve staj yapmak için Mısır’a gittiğini söyledi. Yılmaz Türkmen, oğlunun hiçbir politik tutumunun olmadığını ifade etti. Oğlunun gözaltına alınma sebebini de bilmediğini kaydeden Türkmen, oğlu Berdan’ın salıverilmesi ve ülkeye geri dönmesi için çeşitli girişimlerde bulunduğunu, ancak bir çözüm yolu bulamadığını kaydetti.