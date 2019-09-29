Acılı baba, herhangi bir iletişim kuramadığı oğlunun Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu ve staj yapmak için Mısır’a gittiğini söyledi. Yılmaz Türkmen, oğlunun hiçbir politik tutumunun olmadığını ifade etti. Oğlunun gözaltına alınma sebebini de bilmediğini kaydeden Türkmen, oğlu Berdan’ın salıverilmesi ve ülkeye geri dönmesi için çeşitli girişimlerde bulunduğunu, ancak bir çözüm yolu bulamadığını kaydetti.
Mısır’da gözaltına alınan Berdan’dan haber alınamıyor
29.09.2019 - 02:28 | Son Güncelleme: 29.09.2019 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır’da geçtiğimiz cuma günü Tahrir Meydanı’nda gösterilere katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan öğrencilerden birinin de Balıkesirli öğretmen Yılmaz Türkmen’in oğlu Berdan Türkmen olduğu ortaya çıktı.
Etiketler : Berdan Türkmen,Berdan Türkmen mısır,
653209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/653209.aspx
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