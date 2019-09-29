Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre Başbakan Ömer er-Razzaz başkanlığında toplanan hükümet, öğretmenlere zam yapılmasına karar verdi. Rezzaz, öğretmenlerin görev başına dönmesi durumunda zammın ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacağını belirtti.

Zammın öğretmenlerin kademelerine göre 24 dinar (33 dolar) ila 31 dinar (43 dolar) olacağı ifade ediliyor.

Öğretmenler Sendikası hükümetin kararına tepki gösterdi

Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara, sendikanın Facebook sayfasında, hükümetin kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Hükümetin kademe sistemine göre tek taraflı olarak aldığı zam kararını "despotluk" olarak nitelendiren Nevasara, "Biz bu kırıntıyı hükümete bağışlarız. Söz konusu miktar, yüzde 10'a bile tekabül etmiyor ve öğretmenlerin talep ettiği miktardan az." ifadesini kullandı.

Hükümetin, 5 Eylül'deki gösterilerde yaşananlardan ötürü özür dilememesini de kınayan Nevasara, greve devam edeceklerini vurguladı.

Ürdün'de Eğitim Bakanlığınca uygulanan kademe sistemine göre öğretmenler, asistan öğretmen, öğretmen, birinci öğretmen ve uzman öğretmen olmak üzere sınıflandırılıyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara, düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve 5 Eylül'de düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini bildirmişti.