Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Yixing kentinde 69 yolcunun bulunduğu bir otobüs, sol ön tekerleğinin patlaması sonucu kontrolünden çıkarak kamyonla çarpıştı. Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 9'u ağır 36 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği Changchun-Shenzhen otoyolu, kazadan 8 saat sonra trafiğe yeniden açıldı.
Çin'de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: 36 ölü, 36 yaralı
29.09.2019 - 09:47 | Son Güncelleme: 29.09.2019 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in Jiangsu eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin,feci kaza,Otobüs ile kamyon,kaza,
653241 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/653241.aspx
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