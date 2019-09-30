Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 31 tır insani yardım gönderildi. Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
BM'den İdlib'e insani yardım
30.09.2019 - 13:57 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 31 tır insani yardım gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler : bm,suriye,idlip,
653445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/653445.aspx
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