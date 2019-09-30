Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 31 tır insani yardım gönderildi. Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.