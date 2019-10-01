Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Husilerin başlattığı askerî operasyonu “meşru müdafaa” olarak gördüklerini belirterek, desteklediklerini söyledi. Musevi, “Yemenliler saldırı altında, dolayısıyla buna karşılık cevap vermeleri çok normal. İran bu konuda manevi ve siyasi desteğini vermiştir” dedi.

YEMEN’E İNSANİ YARDIM ŞART

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İran’a yönelik suçlamalarına da cevap veren Musevi, “İran aleyhine dile getirilen iddiaların aslı esası yoktur. (Yemen’de) Ateşkesin kabul edilmesi, sivillere yönelik saldırıların durması ve barışçıl siyasi çözümlerin başlaması lazım. Suudi Arabistan için bu krizden çıkmanın tek yolu ateşkesi kabul etmesi ve ablukaya son vermesidir” diye konuştu. Yemen’in ağır abluka altında olduğunu söyleyen Musevi, insani yardımların ulaştırılması için yolların açılması durumunda İran’ın gereken desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Kızılhaç, Husilerin Yemen’de tek taraflı olarak üçü Suudi Arabistan vatandaşı, 290 mahkûmu serbest bıraktığını açıkladı. Uluslararası Kızılhaç Orta Doğu Direktörü Fabrizio Carboni, “Serbest bırakılacak olanların kimliklerini doğruladık ve doğrudan evlerine mi yoksa diğer tarafın kontrolündeki bir bölgeye mi seyahat etmek istediklerini sorduk. Mahkûmların yolculukları için para yardımı yaptık ve küçüklerin aileleriyle buluştuklarından emin olduk” dedi. Sağlık ekiplerinin mahkûmların sağlık durumunu kontrol ettiğini, seyahat edebilecek durumda olduklarını söyleyen Carboni “Gerçekleştirilen esir takası doğru yönde atılan küçük bir adım” diye konuştu. Husiler ve Yemen hükümeti, İsveç’in başkenti Stockholm’de Aralık 2018’de BM himayesinde imzaladıkları Stockholm anlaşması kapsamında 7 bin esiri takas etmeyi kabul etmişti. Ancak her iki taraf da anlaşmayı henüz uygulamadı.

2014’TEN BERİ ÇATIŞMA VAR

Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Suudi Arabistan operasyonu için Yemen’e 1500, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise 3 bin asker gönderdi. Ancak müdahalenin üzerinden dört yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen Riyad yönetimi ve koalisyon ortakları, Husilere karşı net bir üstünlük elde edemedi.

HUSİLER YAYINLADI, SUUDLAR YALANLADI

Yemen’deki Husilerin Askerî Sözcüsü Yahya Seri önceki gün, Suudi Arabistan topraklarında Necran ekseni denilen bölgeye “Allah’tan Genel Zafer” adı verilen askerî operasyon düzenlediklerini açıklamıştı. Seri, operasyonda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını ve 350 kilometrekarelik bir alanın ele geçirildiğini iddia etmişti. Yemen İletişim Bakanı Muammer el-İryani ise, Husilerin “Suudi Arabistan topraklarında büyük bir alanı ele geçirdikleri” yönündeki açıklamalarını yalanladı. Yemen resmi haber ajansı SABA’ya konuşan İryani, Husilerin içinde bulunduğu siyasi çıkmazı örtmek için “hayali zaferler” ürettiğini savundu. Husilerin insan ve teçhizat olarak her gün büyük kayıplar verdiğini dolayısıyla yıkılan morallerinin yükseltilmesi amacıyla bu türden hayali zafer ve başarıları gündeme getirdiğini iddia eden İryani, hükümete bağlı güçlerin uluslararası koalisyonun da desteğiyle Sada ve Hacce vilayetlerinde yüzlerce kilometrekarelik alanı ele geçirmeyi başardığını söyledi. Yemenli bakan ayrıca Husileri “İran’ın Saudi Aramco’ya düzenlediği saldırıyı örtbas etmeye çalışmakla” suçladı.