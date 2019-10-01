Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahdum’un oğlu Muhammed Sadik Mahdum, uzun süredir rahatsızlığı sebebiyle Türkiye’de tedavi gören babasının bir süre önce döndüğü memleketi Cüzcan vilayetinin Kızılayak köyünde hayatını kaybettiğini açıkladı. Mahdum’un cenazesi, öğle namazını müteakip köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Türkistan evliyalarından Halife-i Kızılayak hazretlerinin torunu; Abdülkerim Mahdum 1942 yılında Afganistan’ın Cüzcan vilayetine bağlı Kızılayak köyünde doğdu.1968 yılında halkın talebi üzerine milletvekili olarak seçildi ve 26 yaşında meclise girdi. Milletvekilliği döneminde, Afganistan’ın başkenti Kabil’de görev yaparken Türk milletine büyük hizmetler verdi. Afgan Radyosunda, Türkmen ve Özbek dilinde ikişer saat yayın yaptırdı. Afganistan’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı kuzey bölgesi için yol, köprü, okul, hastane ve baraj gibi pek çok proje hazırladı. Başkent Kabil’de eğitim alan Türk öğrencilere karşılıksız burs verilmesini sağladı.