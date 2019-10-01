Finlandiya'nın Kuopio şehrinde silah seslerinin duyulduğu bir okul kampüsünde 1 kişinin hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişinin yaralandığı açıklandı. Polisin ateş açtığı olayda bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayın nedeni henüz bilinmezken olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtildi. Polis, ülkenin doğusundaki Kuopio şehrindeki Herman Alışveriş Merkezi içerinde bulunan meslek yüksekokulu içerisinde gerçekleştiğini belirtiliyor.
Finlandiya’da okul kampüsüne saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
01.10.2019 - 15:39 | Son Güncelleme: 01.10.2019 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Finlandiya'nın Kuopio şehrinde bir okul kampüsünde meydana gelen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : finlandiya,
653656 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/653656.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER