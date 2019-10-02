Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peru’da muhaliflerin elindeki Kongre’de parlamenterler, hükûmetin uyarılarına rağmen Kongre Başkanı Pedro Olaechea’nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea’yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti. Böyle bir durumun yaşanması halinde daha önce Kongre’yi feshedeceğini açıklayan Devlet Başkanı Martin Vizcarra beklendiği gibi Kongre’yi “dağıttı” ve erken seçim çağrısında bulundu. Kongre ise Vizcarra’yı görevden aldı ve yerine Yardımcısı Mercedes Araoz’u atadı. Kararın ardından “Geçici Devlet Başkanı” olarak atanan ve Kongre’de yemin eden Mercedes Araoz “Ben sorumluluk sahibi mücadeleci bir kadınım ve zorluklar ne kadar büyük olursa olsun mücadeleden kaçmam” dedi. Peru anayasasına göre parlamentonun iki defa güven oylamasını reddetmesi durumunda devlet başkanı Kongre’yi feshedebiliyor. Öte yandan ülkede kuvvet komutanları ise Kongre’yi fesheden Devlet Başkanı Martin Vizcarra’ya desteklerini bildirdi.