Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alabileceğini söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Genel Merkezinde bir araya geldikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Akıncı “Önemli ve kapsamlı bir görüşme yaptık. Son iki yıldır Crans Montana’dan bu yana KKTC istikrarlı duruşunu sürdürüyor. Rum kesimi ise bulanık bir tavır sergiliyor” dedi. Akıncı, Rum kesiminin özellikle siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konularında bulanıklıklar yapmasının ötesinde, Crans Montana’dan bu yana farklı söylemlerde bulunduklarını ifade eden Akıncı “İki devletlilikten, konfederasyona, gevşek federasyondan decentralize federasyona, dönüşümlü başkanlık yerine, dönüşümlü başbakanlığa, başkanlık sistemi yerine parlamenter sisteme varıncaya kadar çok farklı söylemleri, farklı zaman dilimlerinde farklı ortamlarda, farklı kişilere seslendirmişlerdir” dedi. Guterres’in görüşmelerin üçlü ya da garantör ülkelerin de katılacağı beşli bir görüşme olup olmayacağına kesin karar vermediğini belirten Akıncı, şunları kaydetti: Önümüzdeki dönemlerde taraflarla yapacağı temaslarla şöyle bir tablo da ortaya çıkabilir. Önce üçlü bir araya geliş, hemen ardından beşliye yönelebilir. Fakat dediğim gibi bu konuda kesin bir karar aldığını söyleyemem. Rum tarafının tavırlarını ‘’umutlu’’ olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını dile getiren Akıncı, bu olumsuz tavrı sürdüremeyeceklerini, bekleyip göreceklerini belirtti.

ADA’NIN İKİ KESİMİNDE DE CEPTEN İNTERNETE GİRİLİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in uzlaşısıyla temmuzda cep telefonlarının Ada’nın her iki kesiminde bir güven artırıcı tedbir olarak karşılıklı kullanılmasına imkân sağlanmasının ardından ikinci adım geldi. Gerekli teknik altyapının sağlanmasının ardından, temmuzda ses ve kısa mesaj kullanımı Kıbrıs’ın her iki yanında da kullanılabilir hâle gelmişti. Teknik düzenlemelerin tamamlanmasıyla dün itibarıyla adanın her iki tarafında cep telefonlarında internete girilmeye başladı.