Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SARAYBOSNA

Bosnalı yaşlı kadını haklı bulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ülkesindeki savaş sırasında (1992-1995) terk etmek zorunda kaldığı evinin bahçesine izinsiz yapılan Ortodoks kilisesinin yıkılmasına karar verdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, kilisenin kaldırılmasının Bosna Hersek Devleti’nin sorumlu olduğu ifade edilirken hükmün üç ay içinde yerine getirilmesi gerektiği kaydedildi. Boşnak Nine, kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı da reddetti. 2010’da Bijeljina Mahkemesi, kilisenin yıkılmasına karar vermiş, Sırp Cumhuriyeti (RS) Yüksek Mahkemesi kararı durdurmuştu.