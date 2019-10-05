Maddi hasarın meydana geldiği patlamada, ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Suriye’nin Cerablus kenti, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ’tan temizlenerek Özgür Suriye Ordusunun kontrolüne geçmişti.
Cerablus'ta patlama
05.10.2019 - 11:43 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cerablus,
654480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/654480.aspx
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