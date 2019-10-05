Maddi hasarın meydana geldiği patlamada, ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Suriye’nin Cerablus kenti, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ’tan temizlenerek Özgür Suriye Ordusunun kontrolüne geçmişti.