Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesi ile Bab ilçesine bağlı Çobanbey ve Kabbasin beldelerinde eş zamanlı olarak üç terör saldırısı düzenlendi. Askerî muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirilen saldırılarda Kabbasin’de on iki, Cerablus kent merkezinde ise dört olmak üzere on altı sivil yaralandı. Yaralılar, bölgedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Çobanbey’in kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir noktada meydana gelen patlamada ise ölen veya yaralanan olmadı. Saldırılar sonucu ayrıca çevrede hasarlar oluştu. Saldırıları henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.