Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Bu cinayet, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın izni olmadan işlenmiş olamaz” diyen Callamard, “Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki emir-komuta zincirindeki üst düzey yetkililerin cezai sorumluluklarına yönelik düzgün bir soruşturma, Muhammed bin Selman’ın kişisel sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu belirleyecektir” ifadelerini kullandı.