“Bu cinayet, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın izni olmadan işlenmiş olamaz” diyen Callamard, “Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki emir-komuta zincirindeki üst düzey yetkililerin cezai sorumluluklarına yönelik düzgün bir soruşturma, Muhammed bin Selman’ın kişisel sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu belirleyecektir” ifadelerini kullandı.
Prens Kaşıkçı cinayetini biliyordu
06.10.2019 - 04:56 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Washington Post gazetesi için Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir makale kaleme aldı.
Etiketler : kaşıkçı cinayeti,
654617 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/654617.aspx
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