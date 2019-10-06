Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ta 1 Ekim’de “yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği” sebebiyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı. Üç binden fazla kişinin yaralandığı olayların ardından hükûmet geri adım attı. Başbakan Adil Abdulmehdi, hükûmet karşıtı gösteriler sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi. Daha sonra hükûmet yetkilileri göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü. Irak devlet televizyonun haberine göre, Başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer yedi şehirdeki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Halkın isteklerine kulak verilmesi çağrısında bulunan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de mecliste, göstericilerin temsilcilerinden bir grubu kabul etti. Halbusi, “Güvenlik güçlerinin göstericilere daha farklı şekilde muamele etmesi gerekir. Biz de kamu malının korunması gerektiğini vurgulamakla beraber, göstericilerin taleplerini destekliyoruz” demişti.



KESKİN NİŞANCI KAÇTI

Başkent Bağdat’taki birtakım keskin nişancıların, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef aldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Celil Rubai, “Gösterilerin bulunduğu bölgede bir yüksek binada bulunan ve göstericilerle güvenlik güçlerini hedef alan keskin nişancının yerini tespit etmemize rağmen olay yerinden kaçarak kayıplara karışmayı başardı” dedi.



HASTANE KORKUSU

Sağlık Bakanlığından bir yetkili, yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların bulunduğunu ancak tutuklanma korkusundan insanların yaralıları devlet hastanelerine götürmediğini söyledi. Yetkili, bu sebeple ölü sayısının artabileceğini söyledi. Yaşanan olağanüstü durumun ardından hastanelerde, yaralılara acil müdahale için tıbbi malzeme ve kan ünitelerinde sıkıntı baş gösterdi.



‘ERKEN SEÇİM’ ÇAĞRISI

Bu arada eski Başbakan Haydar erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Nasır Koalisyonu, 325 sandalyeli Irak Meclisi’nde 42 milletvekili ile üçüncü parti konumunda. Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi de hükûmetin istifa etmesini istedi. 11 milletvekili bulunan Karar İttifakı lideri Nuceyfi, Birleşmiş Milletler denetiminde erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.