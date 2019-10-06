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Son dakika... ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
06.10.2019 - 13:32 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: "Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (Büyükelçi şehir dışında olduğundan) Bakanlığımıza çağrılarak, Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir."
Kaynak: İHA
Etiketler : abd,büyükelçilik,paylaşım,skandal,
654675 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/654675.aspx
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