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BM'den Suriye açıklaması: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız
07.10.2019 - 16:40 | Son Güncelleme: 07.10.2019 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis: "(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız."
Etiketler : BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis,TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı,
654887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/654887.aspx
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