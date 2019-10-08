Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirdi. Zarif, “Amerika, Suriye ile ilişkisi olmayan işgalci bir güçtür. Suriye’de olması için ne bir izni vardır ne de ona olan bir güven. Suriye’de terörizmle mücadele ve barışa ulaşmak sadece o ülkenin toprak bütünlüğü ve halkına saygı ile başarıya ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Adana Anlaşması'nın Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu belirten Zarif, “Yardım etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.