“Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik” diyen aynı yetkili, “Bu operasyonu desteklemiyoruz” vurgusu yaptı.
İkinci açıklama ise Pentagon Sözcüsü Carla Gleason’dan geldi. “Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri’nden çıkarıldı, Türkiye’ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu” diyen Gleason, “Bunun hava sahasını Türkiye’ye kapatmak anlamına gelip gelmediği”ne ilişkin soruya ise şu cevabı verdi: “Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri’nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkânsız hale geliyor.”
Pentagon’dan Türkiye’ye gözdağı
08.10.2019 - 02:48 | Son Güncelleme: 08.10.2019 - 02:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Savunma Bakanlığı’ndan da (Pentagon) konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İlk olarak isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, kendilerinin Trump’ın Suriye kararından haberdar olduğunu söyledi.
“Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik” diyen aynı yetkili, “Bu operasyonu desteklemiyoruz” vurgusu yaptı.
Etiketler : pentagon,pentagon abd,
654948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/654948.aspx
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