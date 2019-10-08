Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Türkiye’nin Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne, istikrar arayışlarına bağlı kaldığını biliyoruz. Türk meslektaşlarımızın bu şarta bağlı kalmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic de Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonla ilgili Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini anladıklarını, ancak krizin askeri değil siyasi yollarla çözülebileceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Fırat’ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyona dair, “Türkiye’nin kendi güvenliğini garantiye almasının tek yolunun, Suriye sınırındaki bölgelere askerî güç yerleştirmesi olduğunu kendilerine ilettik. Türkiye’nin güvenliği, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine zarar verecek şekilde sağlanamaz” dedi.