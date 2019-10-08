Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını değerlendirdi. Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı” dedi.
Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yorum
08.10.2019 - 10:15 | Son Güncelleme: 08.10.2019 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye açıklamalarına ilişkin “Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : rusya,türkiye,trump,
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