Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti. Hyatt Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.