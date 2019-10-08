Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti. Hyatt Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic'i kabul etti
08.10.2019 - 13:17 | Son Güncelleme: 08.10.2019 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.
Etiketler : erdoğan,sırbistan,
655031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/655031.aspx
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