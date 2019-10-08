Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM üyesi 193 ülkeye gönderdiği mektupta, örgütün karşı karşıya kaldığı bütçe sıkıntısına dikkati çekti.

BM bütçesinin 230 milyon dolar açık verdiğini ve ay sonu itibarıyla tükeneceği uyarısında bulunan Guterres, son 10 yılın ''en kötü bütçe krizi'' ile karşı karşıya olduklarını ve üye ülkelerin ödemelerini yapmamaları durumunda çalışmaların kesintiye uğrayacağını söyledi.

BM üyesi 193 ülkeden sadece 129'u örgüte yıllık ödemesini yaparken, ödeme yapmayan ülkeler arasında örgüte en fazla finansal katkı sağlaması beklenen ABD de yer alıyor. BM'nin yaklaşık 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini ABD karşılıyor.