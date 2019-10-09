Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmini açıklamayan yetkili “Dürüst olmak gerekirse, ABD’nin Türkiye, Suriye ve Irak’taki bir Kürt ulusunu desteklemesi daha iyi olur. Çünkü bölgede yeni bir İsrail kurulacaktı” dedi. Amerikalı yetkilinin ifadelerini destekleyen bazı açıklamalar da İsrail’den geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu ile kabine üyeleri Türkiye’nin muhtemel operasyonu ve ABD askerî unsurlarının Suriye sınırından çekilmesine ilişkin sessizliğini korurken, muhalefet partilerinden bazı isimler terör örgütü YPG/PKK’ya destek veren açıklamalarda bulundu. Eski Eğitim Bakanı ve Yamina (Sağ) İttifakı milletvekili Naftali Bennett “İsrail halkı olarak şu anda Türkiye’nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz. Bundan çıkaracağımız ders çok basit: İsrail her zaman kendi kendini koruyacak. Yahudi devleti geleceğini asla büyük dostumuz ABD’nin de aralarında bulunduğu başkalarının eline bırakmayacak” ifadelerini kullandı. İsrail’de 17 Eylül’de yapılan erken seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakının iki numarası olan milletvekili Yair Lapid ise ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Türkiye’ye yönelik “yaptırım” tehdidinde bulunduğu Tweet’i alıntılayarak terör örgütüne desteğini dile getirdi. Lapid, mesajında şunları kaydetti: Arkadaşlarım Lindsey Graham ile Chris Van Hollen’in Suriye’nin kuzeyinde Kürtlere yapacağı herhangi saldırıya karşılık Türkiye’ye yaptırım uygulanması ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısına katılıyorum.