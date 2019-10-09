Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecinin sancılı olacağının çok net olduğunu belirtti.

Georgieva, İngiliz yayın kurumu BBC'ye Washington'da değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinin sancılı olacağının çok net olduğunu belirten Georgieva, Brexit'in sadece İngiltere ve AB ekonomilerini değil, bu ekonomilerle iş yapan düşük gelirli ekonomileri de etkileyeceğini kaydetti.

Brexit'in etkilerinin azaltılması için elde fazla seçenek bulunmadığını ifade eden Georgieva, "Çok fazla seçenek yok. Ya borçlanmayı artıracaksınız ya da vergileri artırma yoluna gideceksiniz." ifadelerini kullandı.

Georgieva, IMF'nin Brexit'in İngiltere dışındaki olası etkileri konusunda endişeli olduğunu dile getirerek, "Dikkate değer şekilde Avrupa ve İngiltere'ye bağımlı düşük gelir grubuna ait ülkeler konusunda özellikle endişeliyim. Maalesef bu (Brexit) iyi bir haber değil. Büyümeyi yavaşlatan birçok unsurun birleştiği bir zamana denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

IMF verilerine göre, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 90'ında ekonomik yavaşlamanın görüldüğünü ifade eden Georgieva, küresel ticaret gerilimlerinin ticaret büyümesini durma noktasını getirdiğini, imalat ve yatırımların zarar gördüğünü vurguladı.

Georgieva, "En çok zarar veren gümrük vergilerinin doğrudan zararı değil, asıl zarar veren güvenin yok olması." ifadesini kullandı.