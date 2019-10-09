Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Eğer Türkiye'nin planı bir güvenli bölge oluşturmaksa, AB'den bunun masraflarını karşılamasını beklemesin." dedi.

Juncker, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.

"Türkiye ile ilişkiler karmaşık ancak hiç olmadığı kadar önemli." ifadesini kullanan Juncker, Türkiye'nin sadece göç değil, birçok açıdan çok önemli bir ortak olduğunu belirtti.

AB'nin, Türkiye-AB mutabakatına "tam olarak bağlı" olduğunu kaydeden Juncker, birliğin Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için mali yardım programının somut sonuçlar verdiğini anlattı.

"Güvenli bölgenin masraflarını karşılamayız"

Juncker, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin Suriye'yle sınırına ilişkin bazı güvenlik kaygıları bulunuyor. Buna rağmen Türkiye'ye ve tüm aktörlere itidal ve halihazırda başlayan operasyonu durdurma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Operasyonun "iyi sonuçlar" doğurmayacağını savunan Juncker, "Eğer Türkiye'nin planı bir güvenli bölge oluşturmaksa, AB'de bunun masraflarını karşılamasını beklemesin. Bu konuyu Türk dostlarımızın dikkatine getirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Juncker, Suriye'de çözümün sadece siyasi yollarla gerçekleşeceğini ifade etti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin de Juncker, "Ben bu konuda tam bir 'Kıbrıslıyım'. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma içinde kalacağız." açıklamasını yaptı.