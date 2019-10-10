Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli gruplar arasındaki savaşların yıllardır sürdüğüne dikkat çeken Trump “ABD asla Orta Doğu’da olmamalıydı. Biz, 50 askerimizi çektik Avrupa’nın kabul etmediği DEAŞ militanlarıyla Türkiye ilgilenmeli. Saçma, sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor” dedi.

ORTA DOĞU İTİRAFI

Trump “ABD, Orta Doğu’da polislik ve çatışmaya 8 trilyon dolar harcadı. Binlerce yüce askerimiz öldü ya da ağır yaralandı. Diğer taraftan milyonlarca insan hayatını kaybetti. Orta Doğu’ya girmek, ülkemizin tarihinde alınan en kötü karardır” ifadelerini kullandı. ABD’nin, kitle imha silahları denilen yanlış ve artık hatalı olduğu ispatlanmış dayanakla savaşa girdiğine işaret eden Trump “(Kitle imha silahları) Hiç yoktu. Şimdi yüce askerlerimizi ve ordumuzu yavaşça ve dikkatlice eve getiriyoruz. Odağımız büyük resimde. ABD, hiç olmadığı kadar büyük” değerlendirmesinde bulundu.