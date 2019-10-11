Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye kararının ardından kendisine en yakın senatörler de dahil olmak üzere Cumhuriyetçi Parti tarafından yalnız bırakıldı. ABD Başkanı Trump, Suriye’de Türkiye’nin operasyon alanından ABD askerlerini çekeceğine ve bu operasyonda taraf tutmayacağına yönelik açıklamasının ardından Washington’da zor bir süreçten geçiyor. Bu açıklamanın ardından ülkede bir numaralı gündem maddesi olan Suriye konusu, Trump ile Washington elitleri arasındaki ayrışmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Son dönemde Trump’a en yakın Cumhuriyetçi isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham, Suriye kararından dolayı Trump’ı en sert şekilde eleştiren isim olarak öne çıktı.

RUS BAKAN LAVROV: ABD’NİN MARİFETİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Suriye krizinin başından bu yana, Türkiye’nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladığımızı vurguluyoruz. Türkiye’nin bu operasyonu, ABD’nin bu bölgede attığı adımların bir sonucu. Yıllarca Amerikalıları burada yaptığı deneyin tehlikeleri ve Kürt kartını oynamaması konusunda uyardık” dedi. Harekât öncesi Rus ve Türk liderlerin görüştüğünü belirten Lavrov, “Şimdi Şam ve Ankara arasında diyalog kurulmasını sağlamaya çalışacağız. Bunun iki tarafın da çıkarına olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

FRANSA ELÇİYİ ÇAĞIRDI

Bu arada Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Hakkı Musa’yı Suriye’nin kuzeyinde başlatılan harekât konusunda görüşmek için bakanlığa çağırdı.

"ÖNÜMÜZDE 3 SEÇENEK BULUNUYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni tweet: Suriye konusunda üç seçeneğimiz var. “Ya oraya asker göndereceğiz ve askerî olarak kazanacağız ya Türkiye’yi finansal olarak yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!”