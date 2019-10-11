Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok uluslararası basın kuruluşu Barış Pınarı Harekâtı’nı ilk haber olarak verirken kara propaganda yaptı. Operasyonun başlamasıyla birlikte bölgeye muhabirini gönderen CNN, Türkiye’nin sivilleri vurduğu yönünde kirli bir algı operasyonunun fitilini ateşledi. Arkasına sivilleri alan CNN muhabiri Clarissa Ward, sivillerin Türkiye’nin operasyonundan zarar görmemek için kaçtığı yalanını uydurdu. Washington Post “Türkiye, ABD’nin müttefiki Suriyeli Kürt savaşçıları hedef aldı” diye yazdı. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung da “Erdoğan bu savaşla, kutuplaşmış ülkesini arkasında birleştirmeyi başardı” ifadesini kullanarak algı yaptı. Liberation ise terör örgütünü görmezlikten gelerek Barış Pınarı Harekâtı için “Erdoğan’ın çirkin savaşı” diyerek iyice çirkinleşti.