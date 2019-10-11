Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.