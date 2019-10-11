Suriye’nin Kamışlı kentinin Münir el-Habib caddesinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı
11.10.2019 - 17:20 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Etiketler : Kamışlı,bombalı saldırı,
655752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/655752.aspx
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