Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasanlı “Türkiye’nin Suriye’de hayata geçirdiği operasyonları Azerbaycan gazileri, emekli subaylar, şehit aileleri, gençlerimiz, STK’lar ve bütünlükle Azerbaycan halkı yürekten destekliyor. Muzaffer Türk ordusunun kısa zamanda zafer elde etmesini arzuluyoruz. Azerbaycan gazileri ve gençleri Türk ordusu sıralarında dövüşmek istiyor. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. Gazilerimize uzun ömür, esenlikler diliyorum. Allah Türk ordusunu galip etsin” dedi.

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı “Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı destekliyoruz” açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “Türk hükûmetinin de belirttiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye topraklarının bütünlüğü içinde terör tehdidini ortadan kaldırmak, mültecileri evlerine geri dönmesi, barış ve istikrar sağlamak için çalışacağından eminiz” ifadeleri yer aldı. ANKARA İHA