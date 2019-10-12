Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısı’ndan geçen tırlarla yapay köprünün malzemeleri ve iş makineleri Mümbiç sınırına doğru yola çıkartıldı. Köprü malzemelerinin sevkiyatına askeri zırhlı araç ve askeri personel de eşlik etti. Fırat Nehri üzerine yapılması planlanan yapay köprü için malzemelerin Karkamış'tan ve Sınır Kapısı’ndan geçişi esnasında ise bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Köprü malzemelerinin Ankara'dan geldiği öğrenilirken, Fırat'a kurulacak köprünün ise Suriye'nin içerisinde bulunan ve nehrin batısındaki Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu'na ait zırhlı ve ağır silahlı araçların geçişinde kullanılacağı öğrenildi.