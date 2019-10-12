Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez'de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı. İlk açıklamalara göre 3 kişi yaralandı ve büyük maddi hasarın meydana geldiği açıklandı.
Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı
12.10.2019 - 16:44 | Son Güncelleme: 12.10.2019 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez'de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : azez,pkk,
655918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/655918.aspx
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