Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de YPG/PKK’nın işgal ettiği Fırat Nehri’nin doğusundaki topraklarda uzun süredir terör örgütüyle ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti. Ancak gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan beş araçlık konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı’ya gelerek devriye yaptı. Suriye’nin Türkiye sınırında yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde devriyeye ilişkin bilgi veren kaynaklar ABD askeri araçlarının ilçe merkezinden geçerken oldukça yavaş hareket ettiğinin dikkati çektiğini bildirdi. Teröristler Kamışlı’dan okul ve park gibi topluma açık alanları kullanarak Türkiye topraklarındaki sivilleri hedef alıyor.