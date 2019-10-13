Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn meskun mahali ele geçirilmişti. Şehrin doğu kısmına ilerleyen Milli Suriye Ordusu ve Türk komandolar, buralarda mevzilenen teröristlerle sıcak temas sağlıyor. Rasulayn'ın doğu kısmında yoğun çatışmalar yaşanırken, bölgedeki terör hedefleri ise uçaklar, topçu birlikleri ve obüsler yardımıyla vurularak imha ediliyor.
Rasulayn'ın doğusunda çatışma yoğunlaştı
13.10.2019 - 12:33 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehir merkezi ele geçirilen Rasulayn'ın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı.
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı,Rasulayn,
656073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/656073.aspx
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