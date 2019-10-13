Batı Kudüs'teki Tsarfats Meydanı'nda toplanan bir grup İsrailli, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atarak, terör örgütü YPG/PKK’nın sözde bayrağını açtı. Grup, yaptıkları açıklamanın ardından dağıldı.
İsrail’de terör örgütü YPG/PKK'ya destek gösterisi
13.10.2019 - 23:10 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 23:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Kudüs'te bir grup İsrailli, Barış Pınarı Harekatı’nı protesto ederek, YPG/PKK'ya destek gösterisi düzenledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : israil,terör örgütü,
656148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/656148.aspx
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