Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Kudüs'teki Tsarfats Meydanı'nda toplanan bir grup İsrailli, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atarak, terör örgütü YPG/PKK’nın sözde bayrağını açtı. Grup, yaptıkları açıklamanın ardından dağıldı.