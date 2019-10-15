Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Fox televizyonunda yayımlanan “Fox” programındaki bir katılımcının ABD’nin bölgede yeni bir savaşın içine girdiğine dair yorumunu eleştiren Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İki yüz senedir savaşan halklar arasında yeni bir savaşa girmiyoruz. Avrupa’nın kendi DEAŞ tutuklularını geri alma şansı vardı ama bedelini ödemek istemediler, ‘ABD ödesin’ dediler. Kürtler bizi savaşa dâhil etmek için bazılarını (DEAŞ mensuplarını) serbest bırakıyor olabilir. Türkiye ve Avrupa onları kolayca yakalayabilir ama ellerini çabuk tutmalı. Türkiye’ye büyük müeyyideler geliyor. İnsanlar gerçekten NATO ülkesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi mi düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar bitecek. Bizi Orta Doğu batağına çekenler şimdi orada kalmamızı en çok isteyenler.

Trump bu tweetinden önce “Avrupa, çok sayıda talepten sonra onları DEAŞ’lıları geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD’ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecek! ABD, DEAŞ’lı mahkûmların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli” dedi. Suriye’den çekilme kararını savunan ABD Başkanı Trump, “Askerlerimiz 50 sene daha Suriye’de kalamazdı. Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

DEAŞ oyunu Terör örgütü PKK, dünyaya “Türkiye vurdu, DEAŞ’lılar kaçtı” dedirtmek için DEAŞ’lı militanları serbest bırakmaya başladı.

TÜRKİYE’YE YAPTIRIM

Bu arada Trump, Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı aldıklarını bildirdi. ABD Başkanı, yakın zamanda şu anda görevde ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine, diğer kişilere, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları” için yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını bildirdi. Trump, “Çelik tarifeleri, mayıs ayındaki yüzde 50 indirimden önceki seviyeye çekilerek artırılacak. Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereler de hemen durdurulacak” dedi.