Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Merkez Partisi Başkanı Salih Kamrani, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın kuzeybatısında yer alan Güney Azerbaycan bölgesinde yaşayan halkın ve Azerbaycan Merkez Partisinin harekatı desteklediğini vurgulayan Kamrani, harekatı yalnızca Türk oldukları için değil terörizme karşı yürütüldüğü için desteklediklerini dile getirdi.

Kamrani, bütün Ortadoğu halkları gibi Güney Azerbaycanlıların da terörizmden çok etkilendiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Terörizmden biz de zarar görüyoruz. PKK terörizmi, yalnız Türkiye ve Suriye'ye zarar vermiyor, bize de çok zarar veriyor. Biliyorsunuz Türkiye ile komşuyuz. İran devleti, Urmiye'de zaman zaman PKK'nın İran kolu PJAK ile iş birliği yapıyor ve orayı da terör unsurlarıyla yoğunlaştırdı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması yönündeki kararının zamanında verilmiş bir karar olduğuna işaret eden Kamrani, "Bir an önce terör unsurlarını, ister PKK olsun ister DEAŞ olsun, Suriye'den temizlenmesi herkesin hayrınadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Egemen devletlerin, sınırlarını koruma hakkı bulunmaktadır"

Kamrani, Türkiye'nin terörizm konusundaki endişelerinin haklı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye yüzde yüz haklıdır. Biliyorsunuz, BM'nin bu konuda birçok kararı var. Bütün egemen devletlerin, kendi sınırlarını koruma hakkı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Arap Ligi ve birçok batı ülkesinin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermesine ilişkin Kamrani, Türkiye'nin "Suriye'de herhangi bir şekilde toprak" iddiası olmadığı için operasyona verilen tepkilerin haksız olduğunu dile getirdi.

Kamrani, terör örgütü PKK'nın batı ülkelerinin çoğu tarafından terör listesine alındığını hatırlatarak, "Terörizme karşı çıkmak bütün ülkelerin görevidir ancak maalesef ülkeler, bu görevini yerine getirmiyor. Bu nedenle operasyon, Türkiye'nin hem uluslararası hakkı hem de milli hakkıdır." diye konuştu.

İran'ın harekata tepkisi

İran'ın harekat konusundaki tepkisini çok ilginç bulduğunu belirten Kamrani, "Türkiye yaptırımlar ve nükleer müzakereler konusunda İran'ın yanında olmasına rağmen, İran Türkiye'ye karşı aşırı bir tavır içine girdi. Hatta bütün medya ve imamlar, hutbede, Türkiye'ye karşı çok kötü bir tutum sergiledi." ifadelerini kullandı.

Kamrani, İran'ın Türk düşmanlığı nedeniyle harekat konusunda tepkili davrandığını iddia ederek, İran'da 40 milyon Türk'ün bulunmasının Tahran için endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Güney Azerbaycan'da ve Türklerin çocuklarına Türkçe isim koymalarına izin verildiğini belirten Kamrani, İran'ın, Türkiye'nin bölgede etkisinin artmasını istemediğini kaydetti.