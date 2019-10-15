Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı 9 Ekim'de de Pompeo ile telefonda görüşmüştü.
Çavuşoğlu ile Pompeo görüştü
15.10.2019 - 16:44 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,ABD Dışişleri Bakanı Pompeo,
656500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/656500.aspx
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