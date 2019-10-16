Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini teröristlerden temizlemek için düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı, Batı’yı rahatsız etti. Avrupa basını harekâtı karalamak için her türlü manipülasyon ve yalana imza attı. Gazete ve televizyonlar, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonu Kürtlere yapılmış gibi yansıttı. Bazı Avrupa kanalları, Suriye’nin kuzeyinin Hristiyanlardan temizlemek istediğini söyleyecek kadar yalanı abarttı.

ALGI OPERASYONU

Kendi içlerinde ayrılık yaşayan Batılılar, Türkiye karşıtlığında birleşti. Solcusu, aşırı sağcısı, ırkçısı, liberali, özgürlükçüsü Türkiye aleyhinde ittifak kurdu. Batı medyasında terör örgütü PKK “DEAŞ ile mücadele eden özgürlük savaşçıları” diye haberlere konu edilirken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Millî Ordusu hakkında da ‘ilerleyemedi, püskürtüldü, uçakları düşürüldü, tankları vuruldu, askerleri esir alındı’ şeklinde dezenformasyonlara imza atıldı.

ERDOĞAN DÜŞMANMIŞ

Karalama kampanyasında başı Alman ve Fransız medya organları çekti. Terör örgütü PKK’nın sözde komutanlarından Mazlum Kobani ile röportaj yapan Fransız Le Figaro “Türkiye Cumhurbaşkanı gibi bir müttefik varken NATO’nun düşmana ihtiyacı yok” diye yazdı. PKK kaynaklarından beslenen Liberation “Bu daha katliamın başlangıcı” manşetini atarak teröristlere ağıt yaktı.

OSMANLI VURGUSU

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Türkiye’nin özgürlük harekâtını “Suriye’nin kuzeyine çöktüler ve gaddarca hareketlerde bulunup bir kaos ortamı oluşturuyorlar” diye karaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “yeni Osmanlı İmparatorluğu’na hükmetmeye çalışan kişi” ifadesini kullanan Der Tagesspiegel, Türkiye’ya silah yaptırımı çağrısında bulundu.

‘KAFA TUTUN’ ÇAĞRISI

Handelsblatt “İnsanın ‘AB, lütfen kendine gel!’ diye haykırası geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kafa tutma zamanı geldi” diye tahrikkâr ifadeler kullandı. Erdoğan karşıtlığıyla bilinen Bild gazetesi “Erdoğan Kürtlere saldırdı. DEAŞ’lı teröristler hapisten kaçtı” diye yazdı. Aynı Bild, DEAŞ’lı teröristleri YPG’lilerin bıraktığından hiç bahsetmedi.

DEAŞ ÇARPITMASI

Terör örgütü DEAŞ’a en büyük darbeyi Türkiye’nin vurduğunu hatırlatmayan İngiliz BBC Türkiye’nin operasyonunun DEAŞ’ı canlandıracağını söyledi. BBC Türkçe ise sosyal medya üzerinden ‘Kobani Savunma Bakanı’ adı altında terör örgütü YPG’nin sözde yöneticilerinden birinin açıklamasını paylaştı. Mehmetçik, sivillerin etkilenmemesi için gayret gösterirken CNN muhabiri, sivillerin hedef alındığını duyurdu.

BAE KURGUSU

Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Türkiye’nin harekâtını destekledi. Ancak Katar merkezli Al Jazeera Türkiye’nin bombardımanları sivil gözetmeksizin yaptığını iddia etti. YPG destekçisi BAE’nin Al Arabiya muhabiri, kurgu görüntülerle operasyonun düzenlendiği bölgede sivillerin öldürüldüğü yalanını attı. New York Times gazetesi yazarı, 1983 Erzurum depreminde kaydedilen bir görüntüyü Türk ordusunun Barış Pınarı Harekâtı’nda öldürdüğü çocuklar diye paylaştı.

ABD'DE YAPILAN SİLAH TANITIMINI SURİYE DİYE VERDİLER

ABD’li ulusal haber kanalı ABC, kendi ülkelerinde iki yıl önce bir silah tanıtımı sırasında kaydedilen görüntüyü “Türk ordusu, kuzey Suriye’yi işte böyle bombalıyor” yalanıyla servis etti. Alt bantta “Suriye’de kıyım” yazılı haberi aktaran sunucu “Burada yer alan görüntülerde, Türk ordusunun Suriye’nin bir sınır kasabasında Kürt sivilleri bombaladığı görülüyor. Türkiye’nin desteklediği savaşçıların, Amerikan müttefiki olarak DEAŞ’a karşı savaşan Kürtlere karşı korkunç zulüm uyguladığına ilişkin haberler geliyor” ifadesini kullandı. Skandala ABD Başkanı Donald Trump bile isyan etti. Trump “ABC, Suriye’de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandı. Tam bir rezalet” diye Tweet attı.