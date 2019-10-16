Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "protesto etme" kisvesi altında, Avrupa kentlerinde terör estirmeye başladı.

Barış Pınarı Harekatı 8'inci gününü doldururken, PKK sempatizanları Avrupa ülkelerinde 20'ye yakın saldırı gerçekleştirdi.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan terör örgütü yandaşları, aynı zamanda büyükelçilikler, iş yerleri, dernekler ve camilere saldırdı, kundaklama faaliyetlerinde bulundu.

Almanya'da yoğun saldırılar



Barış Pınarı Harekatı başladıktan bir gün sonra 10 Ekim'de terör örgütü yandaşları Almanya'da Bad Salzuflen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Mevlana Camisi'ni hedef aldı.

Mevlana Camisi'ne gelen terör örgütü yandaşları, caminin önündeki direğin ipini kesip direkteki Türk bayrağını alarak kaçtı. Aynı saatlerde lokale saldıranlar ise binanın camlarını kırıp içeri yangın söndürme tüpü atarak binaya zarar verdi.

11 Ekim'de ise PKK/YPG sempatizanları Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir araç kundaklandı. Aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Büyükelçilik yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulunarak faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Terör örgütü sempatizanları, 12 Ekim'de ise Villingen Schweningen'deki Türk İşçileri Derneği'ne saldırdı. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Yine aynı gün terör örgütü yandaşları Nürnberg'te bir Türk marketini hedef aldı. Saldırı sonucu bir kişi yaralanırken, markette de maddi hasar oluştu.

YPG/PKK yanlısı gruplar 14 Ekim'de Pforzheim Fatihspor'a ait tesisleri kundaklayarak, kullanılamaz hale getirdi.

15 Ekim'de DİTİB'e bağlı Herne Camisi'ne gelen terör örgütü yandaşları, terör örgütü lehine slogan atarak caminin camlarını kırdı. Caminin kapılarının kapalı olmasından dolayı içeri giremeyen örgüt yandaşları, daha sonra Türklere ait çevredeki iş yerlerinin camlarını kırdı, binalara zarar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Terör örgütü sempatizanları 15 Ekim'de Offenbach kentindeki DİTİB’e bağlı Yavuz Sultan Selim Camisi’ne saldırdı. Terör örgütü PKK/PYD yandaşları cami binasının duvarına yazılar yazıp, bazı eşyalara zarar verdi.

Belçika'da vatandaşları yaraladılar



Terör örgütü yandaşları 11 Ekim'de Belçika'nın Liege kentinde Türk vatandaşlarını hedef aldı.

Liege'deki Saint Lambert Meydanı'nda toplanan 300'e yakın terör destekçisi, en az iki Türk gencini bıçaklı ve kesici aletlerle yaraladı.

İsviçre'de polisle çatıştılar



İsviçre'nin başkenti Bern'de toplanan yaklaşık 2 bin terör örgütü yandaşı, 11 Ekim'de Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'ne yürüdü. Ellerindeki taş, sopa ve diğer nesnelerle bölgeye ulaşan YPG/PKK yandaşları, büyükelçilik önünde yoğun önlemlerle karşılaşınca polisle çatıştı. Polis ise grubun dağılması için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı.

Bern Polis Sözcüsü Jolanda Egger, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği önündeki grubun taş, demir çubuk, tahta sopa ve diğer nesnelerle polise saldırdığını belirtti.

Egger, grubun dağılması için polisin hoparlör ile çağrıda bulunmasına rağmen terör örgütü yandaşlarının çevredeki binalara zarar verdiğine dikkati çekti.

İsviçre'nin Basel şehrinde PKK/YPG bayraklı örgüt sempatizanları 12 Ekim'de de Türk bayrağını ateşe verdi.

Finlandiya ve İtalya'da temsilciliklere saldırdılar



Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 250 kişilik grup, 14 Ekim'de olay çıkardı. Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçiliği'nin bulunduğu binanın önüne gelen grup, binaya taşlarla saldırdı.

Saldırıda binanın dört camı kırıldı.

PKK/YPG yandaşları, İtalya’da da Türk temsilciliklerini hedef aldı.

Barış Pınarı Harekat'ı başladıktan sonra 10 Ekim tarihinde bir grup terör örgütü yandaşı Napoli Capodichino Havalimanı’nda Türk Hava Yollarının (THY) Napoli-İstanbul seferi öncesinde THY check-in deski önünde protesto gösterisi düzenledi. THY çalışanların işlemine engel olan ve yolcuları mağdur etmeye çalışan eylemcilere İtalyan güvenlik güçleri müdahale etti.

Yine aynı tarihte Cenova kentindeki Türk Fahri Başkonsolosluğu’na terör örgütü yandaşları tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.

12 Ekim'de Roma’nın Fiumicino Havalimanı'ndaki THY bankosu önünde bir grup terör örgütü yandaşı tarafından THY’nin işlemlerini sekteye uğratmak ve yolculara engel olmak maksadıyla eylem yapıldı. Uluslararası havaalanındaki protestoya İtalyan polisinin müdahalede bulunmadığı öğrenildi.

Terör örgütü yandaşları, yine aynı gün Roma’da merkezi yerde bulunan Türkiye’nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği önündeki sütun ve duvarlara Türkiye’ye yönelik hakaret içeren yazılar yazdı.

Kuzey Makedonya'da boyalı saldırı



Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de 15 Ekim'de terör örgütü yandaşları tarafından boyalı saldırı yapıldı.

Tarihi Üsküp çarşısında bulunan dükkanlardan birine asılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterine kırmızı boya atılırken, Türkiye aleyhtarı afiş asıldı.