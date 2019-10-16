Suudi Arabistan’a umre için gelen yolcuları taşıyan bir otobüs, Mekke ve Medine kentleri arasında bir araçla çarpıştı. Kaza sonucu yolcuların bulunduğu araç alev alması ile 30 kişi yanarak can verdi. 5 kişinin de yaralandığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.
Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı
16.10.2019 - 23:59 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’a umre için gelen yolcuları taşıyan otobüs bir araçla çarpışarak alev aldı. Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Suudi Arabistan,
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