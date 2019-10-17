Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim’in zirvedeki at üzerindeki yürüyüşünün, Kore devrimi tarihinde büyük önem taşıyan bir operasyonun olacağına işaret ettiği belirtildi. Uzmanlar nükleer silah ve balistik füze denemeleri sebebiyle uluslararası toplumun baskısı altında olan Kuzey Kore’nin bu konuda bir karar olacağını belirtiyor. Kaliforniya’daki Uluslararası Middlebury Enstitüsünden Kuzey Kore uzmanı Joshua Pollack “Bu bir meydan okumadır” dedi. Kim, 2017 sonunda Kuzey Kore’nin en büyük kıtalararası balistik füze tecrübesinden birkaç gün sonra yine bu dağa çıkmıştı. PYONGYANG İHA