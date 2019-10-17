Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin kuzeyindeki askerlerini çektiklerini hatırlatan Trump, şöyle devam etti: “Türkiye ve YPG/PKK uzun süredir savaşıyor. Burası Suriye sınırı. Ben de niye dostumuz olmayan bir ülkenin (Suriye) topraklarını koruduğumuzu soruyorum. Dostumuz olmayan Suriye’nin toprağını korumak için bir NATO ülkesi (Türkiye) ile mi savaşmamız gerekir? Ben öyle düşünmüyorum. Suriye, Türkiye sınırına ortaklarını getirebilir. Rusya’yı getirebilir. Rusya’ya ‘hoş geldiniz’ derim.”

Trump, ABD’nin DEAŞ ile de mücadele ettiğine değinerek, “Özellikle de Kürtlere (PKK/YPG) baktığınız zaman, ki onlar melek değil. DEAŞ, PKK’ya saygı gösteriyor, neden biliyor musunuz? Çünkü DEAŞ’tan daha sertler. Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ’tan daha kötü” değerlendirmesinde bulundu.