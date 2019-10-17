Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Beyaz Saray'da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinden Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerle bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyon ele alındı.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisinde kısa süre önce geçen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle Trump'ın sinirli olduğunu belirtti.

Beyaz Saray muhabirleri de toplantının gergin geçtiğini ve Trump'ın toplantıyı kısa kestiğini kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi, Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Michael McCaul tarafından sunulan ve Beyaz Saray'ın "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını 60'a karşı 354 oyla onaylamıştı.

Trump'tan Beyaz Saray'daki Suriye toplantısına ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresinden Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerle yaptığı ve "olaylı" geçen Suriye toplantısına ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak yaşananları anlattı - Trump: - "(Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi) Asabi Nancy sinirden deliye döndü" - "Hiçbir şey yapmayan Demokratlar, Pelosi ve Schumer, kabine odasından hışımla çıktı" - "(Pelosi) Bugün Beyaz Saray'da tam anlamıyla sinirden deliye döndü. Bu durumu izlemek çok üzücüydü. Onun için dua edin, çok hasta bir insan!" - Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham: - "Trump bugünkü toplantıda ölçülü ve kararlıydı" - " Demokrat liderler toplantıyı hışımla terk etmeyi ve kameralar önünde sızlanmayı seçti. Diğer herkes odada kaldı ve ülkemiz adına çalıştı" - Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer: - "Trump, özellikle de Pelosi'ye karşı aşağılayıcıydı. Pelosi, sükunetini tamamen korudu ancak Trump ona 'üçüncü sınıf siyasetçi' dedi"