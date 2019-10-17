Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 Ekim'de yazdığı skandal mektuba Kremlin'den tepki geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada, “Devlet başkanları arasındaki yazışmalarda böyle bir dille pek karşılaşmazsınız. Oldukça sıra dışı bir mektup" dedi.