Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin terör örgütüne karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’nın görüşüldüğü toplantı, gerginlik sebebiyle beklenenden kısa sürdü. Trump’ın, toplantıda Kongre’de kabul edilen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle çok sinirlendiği ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile tartıştığı öğrenildi. Trump’ın Demokrat partililere Pelosi için “Üçüncü sınıf bir politikacıdır. Onun peşinden neden gidiyorsunuz” sözleri üzerine Demokratlar toplantıyı terk etti. ABD Başkanı, düelloya dönen toplantıya ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak yaşananları anlattı. Trump “Asabi Pelosi deliye döndü, odayı terk etti” dedi. Nancy Pelosi de çıkışta yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nı hedef aldı. Pelosi, Trump’ın Kongre’de kabul edilen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle çok sinirlendiğini ifade ederek, “Üzülerek söylüyorum, Trump’ın sinirden delirmesine şahit olduk” diye konuştu.