Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Barış Pınarı Harekâtı’nı işgal olarak tanımlarsanız, sınırlarımızı açarız” uyarısı Avrupa’da gündemdeki yerini koruyor. Fransa’ya giden ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries’in, Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile on gün önce göç konusunda düzenlediği toplantıyı önemli bulduğunu söyleyen Merkel “Türkiye’nin 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını ciddiye alıyoruz. Bu meselenin çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin büyük bir yük aldığını biliyoruz” dedi. Daha önce teröristleri Elysee’de ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise “Bir tarafta PKK’ya yakın milisler var ve bunlar teröristler. Diğer tarafta savaşçılar var (YPG’liler), bunlar PKK’ya bağlı olmayan ve Suriye’de (DEAŞ’a karşı) mücadelede bize yardım etti. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor” dedi.

MACARİSTAN: AB PARA VERMELİ

Türkiye’nin operasyonunu değerlendiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ulusal çıkarı göz önünde bulunduğunu belirterek “Çünkü konu Macaristan’ı da ilgilendiren bir olay. Suriye’den 3 milyondan fazla mülteci Türkiye’ye sığındı ve ilerleyen haftalarda Türkiye bu kişilerle ilgili karar alabilir. Türkiye’de iki şey olabilir, ya bunları geri Suriye’ye gönderecekler ya da Avrupa’ya doğru yola çıkaracaklar. Türkiye eğer ikincisini seçerse o zaman olağanüstü büyük insan kitleleri Macaristan’ın güney sınırlarına ulaşacak. Biz AB’ye, Türkiye’nin kendisine sığınan Suriyelilerin dönebileceği kentleri inşa etmesi için para vermesini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde bu insanlar Avrupa’ya gelecek. Macaristan’ın durumu da diğer AB ülkelerine göre farklı çünkü onlar Balkan göç rotasıyla komşu değiller. Onlar güvende çünkü onları biz koruyoruz” dedi.

BULGARİSTAN: KÖTÜ OLUR

Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov “Türkiye ile anlaşmaya uyulmasını istiyorum. 100 veya 200 bin mültecinin girmesi hâlinde ülkede ne olacağımızı bilmiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise “Avrupa, yeni bir mülteci akınına karşı hazır olmalı” diyerek endişelerini dile getirmişti.