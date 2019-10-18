Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel’de AB Liderler Zirvesi öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi. “Anlaşma sağladık. Bu sebeple Brexit’i ertelemeye gerek kalmadı” diyen Juncker, bunun adil ve dengeli bir anlaşma olduğunu, Brexit’in getirdiği belirsizlik karşısında kesinlik sağladığını söyledi. Yeni düzenlemenin vatandaşların hakkını koruduğunu, İrlanda adasında barışı temin ettiğini ve AB tek pazarını koruduğunu kaydeden Juncker, anlaşma onaylanır onaylanmaz AB ve İngiltere’nin gelecekteki ilişkiler üzerinde müzakerelere başlayacağını duyurdu. Anlaşmanın sadece İngiliz Parlamentosunun değil, aynı zamanda liderlerin onayının ardından Avrupa Parlamentosunun (AP) da onayını alması gerektiğini hatırlatan Juncker “Anlaşma konusunda mutluyum ancak Brexit gerçekleşeceği için üzgünüm” dedi. İngiltere Başbakanı Johnson da “uzun çalışmaların sonunda ortaya çıkan makul ve adil bir sonuç” olarak tanımladığı anlaşmanın hem İngiltere hem de AB için çok iyi olduğunu belirtti. Anlaşmayla Birleşik Krallık’ın bir bütün olarak 31 Ekim’de AB’den ayrılacağını söyleyen Johnson, Kuzey İrlanda’nın da krallığın diğer parçaları gibi sadece serbest ticaret anlaşmalarında değil diğer ülkelerle olan ihracat, gümrük vergilendirmesi gibi alanlarda yer alabileceğini kaydetti.